На уральского священника-протестанта составили протокол о «дискредитации» армии. Он обещал помощь «сбежавшим от моГилизации»

На священника-протестанта и настоятеля обители милосердия для бездомных Эдуарда Чарова из Свердловской области завели дело по административной статье о «дискредитации» российской армии. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Чарова задержали и составили на него протокол из-за его постов в социальных сетях. По данным издания, во время опроса он от своих слов не отказался. Материалы его дела передадут в суд на следующей неделе.

После начала мобилизации в России Чаров на своей странице во «ВКонтакте» написал, что готов предоставить временное убежище, питание и оплату проезда призывникам, которые бегут от «моГилизации». Кроме того, Чаров называл Владимира Путина «антихристом», выступал против войны в Украине и критиковал РПЦ.

«Медиазона» пишет, что ранее Чаров основал «Христианскую обитель милосердия», а также открыл приют для бездомных под названием «Христа ради» в поселке Савиново. По данным издания, именно в этом приюте он и предлагал спрятать тех, кто бежит от мобилизации.

Эдуард Чаров — священник-«неопятидесятник». В Русской Православной Церкви это направление протестантизма считают сектой.

Источники: Эдуард Чаров, «Коммерсантъ», «Медиазона»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.