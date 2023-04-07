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Московская прокуратура проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ 

13:37 • 07.04.2023

Прокуратура Москвы проверит российского певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в органах. 

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — сказал собеседник агентства, отметив, что такое поручение поступило от Генеральной прокуратуры.

Инициировал проверку певца руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он написал письмо генпрокурору Игорю Краснову, в котором сообщил, что Меладзе неоднократно выступал с критикой войны в Украине, а также произнес лозунг «украинских националистов» во время корпоратива в ОАЭ.

В начале января 2023 года Валерий Меладзе на концерте в Дубае ответил «Героям слава!» на произнесенный одним из зрителей лозунг «Слава Украине!». После этого целый ряд прокремлевских политиков и общественных деятелей потребовали наказать артиста.

В конце марта стало известно, что в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону отменили концерты Меладзе.  

Источник: ТАСС 

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