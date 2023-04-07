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ФСБ сообщила о задержании в аннексированной Херсонской области «агента украинских спецслужб» и его помощника 

11:20 • 07.04.2023

ФСБ отчиталась о задержании в аннексированной Херсонской области «агента украинских спецслужб» и его пособника. По данным спецслужбы, они собирали информацию о российской армии.

В частности, ФСБ утверждает, что мужчины собирали информацию о маршрутах перемещения и видах используемой российской военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам. Эти данные они якобы отправляли сотрудникам Службы безопасности Украины.  

«Полученная информация использовалась СБУ для передачи представителям военизированных формирований Украины с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ», — говорится в пресс-релизе ФСБ. 

ФСБ также опубликовала видео допроса одного из задержанных. «‎Я конкретно отправил [информацию] по территории Чернобаевского аэропорта»‎, — говорит мужчина на кадрах. 

Оба гражданина Украины сейчас находятся под арестом. Их имена не раскрываются. Известно, что против них возбудили дело по статье о шпионаже, максимальное наказание по которой 20 лет лишения свободы. 

Источники: «Интерфакс», РИА «Новости»

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