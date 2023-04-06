В Украине за год войны погибли около восьми тысяч российских добровольцев и наемников, в том числе из ЧВК Вагнера

За год войны в Украине погибли не менее восьми тысяч российских наемников и добровольцев. К таким выводам пришли журналисты «Важных историй», изучив данные федерального реестра инвалидов и Пенсионного фонда.

До осени прошлого года российские добровольцы воевали в Украине без статуса военнослужащих и их родные не могли рассчитывать на выплаты от Минобороны в случае их смерти. В начале ноября Владимир Путин подписал федеральный закон, который приравнял добровольцев к военнослужащим. Теперь им также положены все льготы и гарантии, а до этого родные погибших получали ‎обычную пенсию по потере кормильца.

Родственники погибших бойцов ЧВК тоже получают обычные пенсии по потере кормильца. На выплаты для родственников участников боевых действий они рассчитывать не могут, отмечают «Важные истории».

Согласно данным Пенсионного фонда, на 1 января 2023 года выплаты по потере кормильца получали 1 430 000 человек. Издание утверждает, что это значительно больше, чем в довоенные годы.

Всего, по подсчетам журналистов, почти девять тысяч человек могут получать пенсию в связи с гибелью их родных в Украине. При этом статистика Росстата говорит о том, что на одного погибшего «кормильца» приходится 1,1 получателя пенсии.

«Значит, почти 9 тысяч избыточных пенсионеров по потере кормильца могут свидетельствовать о 8 тысячах погибших добровольцев и наемников», — делает вывод издание.

При этом «Важные истории» подчеркивают, что реальное количество погибших добровольцев и наемников может быть значительно больше. Журналисты отмечают, что в статистику попали только те, кто смог собрать все необходимые документы, чтобы оформить пенсию.

Так, семьям погибших контрактников положена пенсия по потере кормильца от Минобороны, но данные о количестве таких выплат за 2022 год российское военное ведомство решило не публиковать.

Кроме того, издание пишет, что с начала войны в Украине военную инвалидность могли оформить более трех тысяч россиян. Однако журналисты отмечают, что не все они могли быть ранены на войне, подчеркивая, что получение инвалидности — это очень долгий и забюрократизированный процесс.

С начала войны в Украине российское Минобороны лишь дважды отчитывалось о потерях среди российских военных. В марте ведомство сообщало о 1351 погибшем. А в конце сентября министр обороны Сергей Шойгу сказал, что в ходе военных действий погибли 5937 человек.

В свою очередь, «Медиазона», Русская служба Би-би-си и команда волонтеров по открытым источникам установила имена более 18 тысяч погибших в Украине россиян, четыре тысячи из них — это завербованные заключенные и добровольцы.

В то же время американский Центр стратегических и международных исследований сообщает, что общие потери России, включая убитых и раненых, за год войны составили от 200 до 250 тысяч человек.

Источник: «Важные истории», «Медиазона», CSIS

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