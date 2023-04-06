В Ингушетии в ходе перестрелки с «членами бандгруппы» погибли трое полицейских

В Ингушетии в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района, где ранее был введен режим контртеррористической операции, произошла перестрелка, в ходе которой погибли трое полицейских, еще восемь силовиков получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

«Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках КТО получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района. При попытке задержания последние оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия», — сказали ТАСС в УФСБ.

Корреспондент «Известий», который находится на месте событий, утверждает, что в селе сейчас находится много бронетехники, а также дежурят машины МЧС и скорой помощи.

Это уже третий подобный случай за последнюю неделю. Так, 27 марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Тогда, как пишет РИА «Новости», ранения получили двое сотрудников полиции.

На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело, вероятно, одного из нападавших. Позже местное ФСБ объявило в розыск пятерых жителей Ингушетии, которых подозревают в планировании терактов.

3 апреля в Малгобекском районе произошла еще одна перестрелка, в результате которой один из силовиков получил легкое ранение. Вечером того же дня на территории этого района ввели режим КТО. А спустя два дня, по данным агентства, в неназванном селе района обнаружили тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции.

Источники: РИА «Новости», ТАСС, РЕН ТВ

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