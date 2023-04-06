Украинские военные впервые опубликовали видео удара, нанесенного по российской территории — Bild

Представители ВСУ впервые опубликовали видео артиллерийского удара по целям на территории России. На это обратили внимание журналисты немецкого издания Bild.

Видео, о котором идет речь, 2 апреля выложил в своем телеграм-канале командир Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Бойцы 4 пограничного отряда проводили разведку и обнаружили технику оккупантов, личный состав, который обустраивал позиции, а также грузовые автомобили. Благодаря профессиональному взаимодействию с артиллеристами цель была сразу же уничтожена», — прокомментировал он опубликованный ролик. Точно определить дату съемки не представляется возможным.

В то же время пользователь твиттера SerDer_Daniels, проанализировав видео, смог определить место, где располагались российские военные. Он утверждает, что удар был нанесен по российским позициям, которые были расположены около села Цаповка Белгородской области примерно в полутора километрах от границы с Украиной.

По словам военного обозревателя Bild Юлиана Репке, запечатленный на видео удар был превентивным, так как российские военные, подвергшиеся атаке, вероятно, готовились к наступлению на Харьков. Как полагает эксперт, опубликованное видео адресовано союзникам Украины на Западе.

«Превентивными ударами по территории России Украина показывает, что обороняется все увереннее и больше не позволит Западу диктовать, как именно ей защищать себя», — заявил Репке.

Источники: Bild, Генерал Марсель

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