«Побеседуем, протокол опроса составим». Россиян, которые во время мобилизации уезжали за границу, вызывают в ФСБ

Россиян, которые во время мобилизации покидали страну и недавно вернулись обратно, вызывают на «беседы» в ФСБ. Об этом «Важным историям» рассказали несколько человек, которые получили такие звонки.

Речь идет о жителях Омской области, которых по телефону попросили приехать на «опрос» в региональное управление ФСБ.

«Диалог был примерно следующий: здравствуйте, не могли бы вы подойти к нам завтра по адресу, нам нужно вас опросить, почему вы недавно выезжали за границу», — передал суть звонка из ФСБ один из читателей издания.

По словам мужчины, он окончил военную кафедру в звании лейтенанта и был признан годным к службе в армии без ограничений. 21 сентября, сразу после того, как Владимир Путин объявил мобилизацию, он улетел из России в запланированный отпуск на Ближний Восток, из которого решил не возвращаться. После этого мужчина еще некоторое время прожил в одной из стран СНГ, а месяц назад все же вернулся в Россию.

Похожие вызовы в ФСБ получили еще несколько жителей Омской области. Как пишет издание, их также попросили прийти в территориальное управление ФСБ России. «На допрос, конечно же, никто не пошел», — рассказал один из читателей.

Журналисты «Важных историй» перезвонили по номеру, с которого обзванивали омичей. «Я все объяснил: здание ФСБ, центральный вход. Я покажу удостоверение. Просто нужно опросить. Обычный опрос. Даже не допрос. Побеседуем, протокол опроса составим, спокойно пойдете домой. Наша работа такая», — сказал по телефону сотрудник ФСБ.

Правозащитники, которых опросили «Важные истории», говорят, что это практика пока не носит массовый характер.

Источник: «Важные истории»

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