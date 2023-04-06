Мечеть, из-за планов строительства которой в Москве начались протесты, возведут в другом месте и меньшего размера

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новую мечеть не будут строить у Святого озера в Косино-Ухтомском районе на востоке города. Вместо этого ее возведут рядом с метро «Косино».

По словам мэра, новое место строительства удовлетворит и верующих, и жителей близлежащих районов.

«С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой – будет находиться в хорошей транспортной доступности. Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам», — написал Собянин.

Также столичный мэр сообщил, что здание мечети будет намного меньше, чем сообщалось ранее. «Распространяющиеся слухи о том, что площадь мечети будет 40 тысяч квадратных метров, неверны. Речь идет о весьма скромном объекте в 2,5 тысячи квадратных метров», — отметил он.

При этом Собянин добавил, что о переносе места строительства его просили как патриарх Кирилл, так и председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин.

Против строительства мечети жители района Косино-Ухтомский выступали с марта 2023 года. Тогда участок рядом с озером оградили, а на информационных щитах было написано, что там собираются построить транспортно-пересадочный узел «Улица Дмитриевского».

Местные жители выходили на акции протеста, а петиция против строительства мечети набрала на Change.org более 27 тысяч подписей.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что противники строительства действуют в интересах западных спецслужб и пытаются «внести раскол» между гражданами России.

«Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперед в окопы с автоматом!» — написал Кадыров. Позже он поблагодарил Собянина за принятое решение.

Источники: Сергей Собянин. Личный блог, Kadyrov_95

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