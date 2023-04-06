Киев готов к переговорам с Москвой о Крыме в случае успеха грядущего контрнаступления 

Украина готова вернуть себе Крым путем переговоров, если ВСУ в ходе контрнаступления дойдут до границ аннексированного полуострова. Об этом в интервью Financial Times сказал заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.

При этом он отметил, что Киев также рассматривает возможность возвращения контроля над Крымом военным путем.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения, но это не значит, что мы исключаем вариант освобождения Крыма военным путем», — сказал Сибига.

Мирные переговоры Киева и Москвы проходили в феврале-марте 2022 года. В апреле они были заморожены.

Российские власти неоднократно заявляли, что возвращение аннексированного Крыма невозможно. В свою очередь, представители украинских властей отмечали, что война с Россией может быть закончена только после ухода российских войск со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

Источник: The Financial Times

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