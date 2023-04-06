Израиль обстреляли ракетами из палестинского сектора Газа, а затем из Ливана

В ночь на 5 апреля из сектора Газа выпустили десять ракет в сторону Израиля, сообщает Jerusalem Post. Одна из ракет попала в завод в промышленной зоне города Сдерот. Израиль нанес ответные удары. Спустя день ракеты были запущены уже из Ливана.

Помимо ракеты, попавшей в завод израильского города Сдерот, четыре ракеты были перехвачены системой «Железный купол», еще пять упали на открытой местности. В ответ на это Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум объектам, связанным с производством и хранением оружия, военному комплексу и нескольким военным позициям в секторе Газа, сообщает The Jerusalem Post.

6 апреля на территорию Израиля были выпущены ракеты из Ливана. Было выпущено 34 ракеты, пять из которых упали на территории Израиля, а 25 было перехвачено «Железным куполом». Израильские медики сообщили, что 19-летний мужчина был ранен осколком и получил легкие ранения, а 60-летняя женщина получила ранения после падения, когда бежала к бомбоубежищу.

После этого израильские танки вдоль границы обстреляли два южных ливанских города, сообщает Washington Post со ссылкой на ливанское государственное национальное информационное агентство. Израильские военные опровергли это заявление.

Причиной ракетного обстрела Израиля стал силовой разгон собравшихся в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Вечером 4 апреля израильская полиция ворвалась в мечеть, чтобы силой вывести оттуда собравшихся в храме. В этот день в мечети должна была пройти молитва, приуроченная к Рамадану.

The New York Times сообщает, что люди забаррикадировалась в мечети в ответ на призывы провести в начале праздника Песах на Храмовой горе ритуальное жертвоприношение козла. Ранее в той местности находились два древних еврейских храма, поэтому оно считается священным у иудеев.

По заявлению израильской полиции, десятки молодых палестинцев забаррикадировались в Аль-Аксе, чтобы начать беспорядки. Сотрудники правоохранительных органов якобы долго пытались убедить их мирно покинуть помещение, после чего «были вынуждены проникнуть на территорию» мечети.

По данным телеканала Al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента на месте событий, силовики задержали более 400 человек, телеканал Al-Mayadeen заявил о сотне пострадавших палестинцах. «Аль-Джазира» заявляет, что в ходе разгона полицейские использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Арабское агентство WAFA сообщает, что полиция не позволила врачам осмотреть пострадавших.

Источники: The Times of Israel, Washington Post, The Jerusalem Post, The New York Times

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