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В Калининграде арестовали пятерых силовиков. Их подозревают в пытках задержанных

19:04 • 05.04.2023

Ленинградский районный суд Калининграда арестовал пятерых силовиков, подозреваемых в превышении должностных полномочий, совершенном с применением пытки (часть 4 статьи 286 УК). Об этом сообщает издание «Новый Калининград» со ссылкой на пресс-службу суда. 

Речь идет о двух сотрудниках Росгвардии, начальнике оперативно-розыскного отдела Калининградской областной таможни, оперативнике отдела собственной безопасности транспортной полиции, а также о сотруднике Управления экономической безопасности МВД. Известно имя только сотрудника таможни — Никита Садовский. 

По версии следствия, в рамках расследования уголовного дела силовики применили насилие в отношении семерых граждан. «Медиазона» отмечает, что это произошло по время обысков в квартирах подозреваемых в незаконном предпринимательстве и хранении табачных изделий.

Мужчин избивали и пытали током, требуя от них признательных показаний. Потерпевшие зафиксировали побои и обратились в полицию. Арестованные силовики вину не признают. 

Источники: «Новый Калининград», «Медиазона»  

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