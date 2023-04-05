СК проверит выступление комиков Саши Капади и Гарика Оганисяна, которые разыграли на сцене момент вручения статуэтки Владлену Татарскому

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку действий комиков Саши Капади (Александра Долгополова) и Гарика Оганисяна. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. Стендаперы разыграли момент вручения статуэтки провоенному блогеру Владлену Татарскому, погибшему от взрыва 2 апреля.

В сообщении СК сказано, что во время выступления на сцене в Берлине Кападя и Оганисян «обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге», из-за чего их действиям «будет дана правовая оценка».

Во время выступления Кападя пародировала Дарью Трепову и подарила Оганисяну, изображавшему Татарского, статуэтку. Оганисян поставил ее рядом со словами: «Спасибо огромное, пусть постоит здесь».

На выступление отреагировала депутат Госдумы Яна Лантратова. Именно она отправила в СК запрос с просьбой проверить стендап комиков. «Юмор на человеческой трагедии — преступление. … Кощунственный юмор нам не нужен», — написала она в своем телеграм-канале.

2 апреля в петербургском кафе, где проходила «творческая встреча» провоенного блогера Владлена Татарского с его поклонниками, произошел взрыв. В результате Татарский погиб, еще более 30 человек пострадали. Незадолго до взрыва одна из посетительниц кафе подарила блогеру статуэтку, которая, вероятно, и сдетонировала. Вскоре девушку задержали — ей оказалась 26-летняя петербурженка Дарья Трепова. Сейчас она находится под арестом, ей грозит до 20 лет колонии. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Источники: СК, Яна Лантратова

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