Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун заявил, что Китай не поддерживает российскую агрессию в Украине, не поставляет и не собирается поставлять России оружие и не признает Крым и Донбасс российскими. Кроме того, в интервью The New York Times Цун назвал заявления о «безграничной дружбе» Китая с Россией — «риторикой».

Корреспондент The New York Times пообщался с представителем КНР в ЕС перед встречей Фу Цуна с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые 5 апреля отправились в трехдневную поездку в Китай.

В интервью китайский посол постарался «дистанцироваться» от России, отмечает издание. Он прокомментировал заявление, подписанное Владимиром Путиным и Си Цзиньпином за три недели до начала войны в Украине. В документе говорилось в том числе о «безграничной дружбе» Москвы и Пекина. Фу Цун заявил, что Китай никогда не поддерживал Россию в ее военной агрессии в Украине и добавил: «[Дружба] “без ограничений” — это не что иное, как риторика».

Посол также заявил The New York Times, что Китай не поставлял России вооружений и не будет делать этого в будущем. Фу Цун добавил, что Пекин не признает аннексированные территории, включая Крым и Донбасс, российскими.

По его словам, Китай не осудил вторжение России в Украину, поскольку с пониманием отнесся к заявлениям Москвы — та настаивала, что это оборонительная война против посягательств НАТО. Кроме того, правительство КНР считает, что глубинные причины этой войны сложнее, чем это пытаются представить западные лидеры, заявил дипломат.

В Кремле в ответ на высказывания китайского посла заявили, что Россия ориентируется «на содержание и дух» недавно прошедших переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые были «очень содержательными».

Лидер КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Москве с 20 по 22 марта. Во время переговоров с Путиным лидеры стран называли друг друга «дорогими друзьями».

В Госдепартаменте США назвали официальный визит Си Цзиньпина в Москву свидетельством того, что Китай готовит «дипломатическое прикрытие» предполагаемым российским преступлениям в Украине.

Источники: The New York Times, CNN

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