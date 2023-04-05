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Посол Китая в ЕС назвал заявления о «безграничной дружбе» КНР с Россией —  «риторикой». Он добавил, что Пекин не поддерживает Москву в войне с Украиной и не признает Крым и Донбасс российскими

17:14 • 05.04.2023

Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун заявил, что Китай не поддерживает российскую агрессию в Украине, не поставляет и не собирается поставлять России оружие и не признает Крым и Донбасс российскими. Кроме того, в интервью The New York Times Цун назвал заявления о «безграничной дружбе» Китая с Россией — «риторикой». 

Корреспондент The New York Times пообщался с представителем КНР в ЕС перед встречей Фу Цуна с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые 5 апреля отправились в трехдневную поездку в Китай. 

В интервью китайский посол постарался «дистанцироваться» от России, отмечает издание. Он прокомментировал заявление, подписанное Владимиром Путиным и Си Цзиньпином за три недели до начала войны в Украине. В документе говорилось в том числе о «безграничной дружбе» Москвы и Пекина. Фу Цун заявил, что Китай никогда не поддерживал Россию в ее военной агрессии в Украине и добавил: «[Дружба] “без ограничений” — это не что иное, как риторика». 

Посол также заявил The New York Times, что Китай не поставлял России вооружений и не будет делать этого в будущем. Фу Цун добавил, что Пекин не признает аннексированные территории, включая Крым и Донбасс, российскими. 

По его словам, Китай не осудил вторжение России в Украину, поскольку с пониманием отнесся к заявлениям Москвы — та настаивала, что это оборонительная война против посягательств НАТО. Кроме того, правительство КНР считает, что глубинные причины этой войны сложнее, чем это пытаются представить западные лидеры, заявил дипломат.

В Кремле в ответ на высказывания китайского посла заявили, что Россия ориентируется «на содержание и дух» недавно прошедших переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые были «очень содержательными».  

Лидер КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Москве с 20 по 22 марта. Во время переговоров с Путиным лидеры стран называли друг друга «дорогими друзьями». 

В Госдепартаменте США назвали официальный визит Си Цзиньпина в Москву свидетельством того, что Китай готовит «дипломатическое прикрытие» предполагаемым российским преступлениям в Украине. 

Источники: The New York Times, CNN  

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