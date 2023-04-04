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В Подмосковье сотрудники ФСБ ворвались в квартиру радиолюбителя, который транслировал эфир заблокированного в России «Радио Свобода»

16:14 • 04.04.2023

В Московской области сотрудники ФСБ ворвались в квартиру радиолюбителя, который транслировал эфир «Радио Свобода». Радиостанция признана в России «иноагентом», а доступ к ее вещанию ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры, пишет РИА «Новости»

«Правонарушитель изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в городе Люберцы периодическое радиовещание контента "Радио Свобода"», — цитирует сообщение ФСБ агентство.

На радиолюбителя, имя которого не называется, составили административный протокол о нарушении требований к использованию радиочастотного спектра. Кроме того, против него могут возбудить дело о распространении «фейков» про российскую армию.

В декабре 2022 года кочегара из Вологды Владимира Румянцева приговорили к трем годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию. По версии следствия, он через свое любительское радио, купленное на AliExpress, распространял информацию о войне в Украине.

Источник: РИА «Новости», «Интерфакс»

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