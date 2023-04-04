Россия готовится к обороне аннексированного Крыма. Там вырыли километры окопов и оборудовали артиллерийские позиции 

Российские военные, ожидающие украинского наступления, укрепили Крымский полуостров. К такому выводу пришли журналисты Washington Post, изучившие спутниковые снимки, которые им предоставила компания космических технологий Maxar.

На опубликованных кадрах видны многокилометровые системы траншей, противотанковых укреплений и огневых позиций, в том числе артиллерийских. Как пишет издание, новые фортификационные сооружения появились в районе Медведевки на севере Крыма, рядом с Витино и в других частях полуострова за несколько недель. При этом журналисты отмечают, что некоторые укрепления в Крыму возводились за считанные дни.

«Российские военные, видимо, понимают, что Крым придется защищать в ближайшее время», — сказал WP российский военный аналитик Ян Матвеев.

Новые оборонительные линии построены не только на пути возможного сухопутного наступления украинских войск, но и вдоль черноморского побережья почти по всей его длине.

В начале марта в сети распространились видео, на которых крымчане, зарабатывающие на туристах, жалуются, что прямо на популярных у отдыхающих пляжах вырыты траншеи, вероятно, для отражения морского десанта.

Как отмечает Washington Post, о серьезных усилиях российских властей по повышению обороноспособности аннексированного Крыма говорят и многочисленные объявления в социальных сетях. Так, за работу по строительству укреплений, в том числе в Крыму, предлагают зарплату значительно выше средней по стране — около 90 долларов в день.

Источник: The Washington Post

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