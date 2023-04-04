ФСИН планирует обязать представителей ОНК уведомлять о визитах в СИЗО за два дня. В ОНК считают, что тогда их деятельность будет «практически остановлена»

В Федеральной службе исполнения наказаний предлагают обязать членов Общественных наблюдательных комиссий сообщать о планируемом визите не позднее чем за 48 часов до прихода. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указано, что это необходимо «для организации личной безопасности членов общественной наблюдательной комиссии, а также установления наличия обстоятельств, препятствующих членами общественных наблюдательных комиссий посещать места принудительного содержания».

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков считает, что принятие проекта приведет к тому, что «деятельность ОНК по всей России по защите прав заключенных фактически будет остановлена». «Если такие ограничения будут приняты, то деятельность комиссий будет несостоятельной. Имитационной. Часть коллег сообщили мне, что публично сложат полномочия. Я их поддерживаю, имитировать деятельность они не намерены», — сообщил он Волков. Ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников сказал, что проект приказа «направлен на уничтожение Общественных наблюдательных комиссий».

Источники: «Интерфакс», regulation.gov

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