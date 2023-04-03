В Гааге начался суд над бывшим президентом Косова, которого обвиняют в военных преступлениях

В Международном уголовном суде в Гааге начался процесс над бывшим президентом Косова Хашимом Тачи. Его обвиняют в военных преступлениях.

По версии следствия, Тачи и другие подсудимые, которые во время войны за независимость от Сербии были лидерами Армии освобождения Косова (АОК), совместно занимались преступной деятельностью с целью получения контроля над всем краем. Для этого они якобы запугивали и устраняли своих противников в период с марта 1998 по сентябрь 1999 года, как в самом Косове, так и на севере Албании.

Среди прочего против подсудимых выдвинуто шесть пунктов обвинений в преступлениях против человечности, в частности им вменяют незаконные преследования, лишения свободы, пытки, похищения и убийства.

Еще четыре пункта обвинения относятся к военным преступлениям. Как утверждает следствие, жертвами Тачи и его сообщников стали сотни мирных жителей.

Все фигуранты этого дела не признали вину. Сам Тачи заявил в суде, что понимает суть предъявленных обвинений, но считает, что он «полностью невиновен».

В июле 1997 года сербский суд в Приштине заочно приговорил Тачи к десяти годам лишения свободы по обвинению в терроризме. В 1999 году Тачи стал главой так называемого временного правительства Косова, а также верховным главнокомандующим АОК.

В 2008 году его избрали премьер-министром Косова, а через месяц край провозгласил свою независимость от Сербии. В 2016 году Тачи стал президентом Косова. Спустя четыре года, после предъявления обвинений в военных преступлениях, он покинул этот пост и с тех пор находится под стражей в Гааге.

Накануне в Приштине и Гааге прошли акции в поддержку Тачи. В Косове и Албании его называют героем и борцом за свободу края. В свою очередь, власти Сербии считают его террористом.

Источник: Русская служба Би-би-си

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