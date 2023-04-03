В Бурятии троих силовиков, которых обвиняли в убийстве двух девушек 20 лет назад, приговорили к большим срокам лишения свободы. Одного из них освободили от наказания

Советский районный суд Улан-Удэ в Бурятии приговорил троих сотрудников МВД к пяти, 17 и 18 годам лишения свободы. Одного из них освободили от наказания из-за истечения срока давности. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на пресс-службу суда.

Силовиков признали виновными в убийстве 17-летней Евгении Шекуновой и 18-летней Екатерины Патеюк, а также в похищении и покушении на убийство 15-летней Екатерины Пономаревой. Эти события произошли в августе 2002 года в небольшом бурятском поселке Селенгинск в 50 километрах от Байкала в местности, известной под названием Клюквенная падь.

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Сотрудника МВД Дмитрия Истомина суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве двух человек, сопряженном с насильственными действиями сексуализированного характера.

Еще одному силовику Евгению Инкину суд назначил 17 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве двух человек, сопряженном с насильственными действиями сексуализированного характера, а также в незаконном ношении огнестрельного оружия.

Кроме того, Инкину назначили срок по статье о похищении человека, но от наказания освободили из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности. При этом силовика оправдали по статье о покушении на убийство человека в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга.

Третьему фигуранту этого дела Александру Попову дали пять лет колонии. Он не будет отбывать наказание в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности. В марте 2022 года Кабанский районный суд Бурятии на основании вердикта присяжных оправдал всех троих силовиков.

До 2019 года в этом деле не было подозреваемых. Однако потом выжившая Екатерина Пономарева рассказала детали произошедшего. По ее словам, девушки выпивали вместе с сотрудниками МВД, но в какой-то момент между ними произошла ссора после чего силовики убили их топором.

«Тогда Патеюк “в шутку” сказала, что больна венерическим заболеванием, а Инкин разозлился, так как, предположительно, ранее занимался с ней сексом. Потом девушка пошла в туалет. Отойдя от знакомых, она услышала, что Шекунова и Патеюк кричали, говоря о страхе боли. Затем стало тихо, утверждает Пономарева. Она не стала возвращаться», — пишет «Медиазона».

Патеюк также рассказала, что через несколько месяцев после убийства девушек Инкин вместе с Поповым пытался утопить ее в озере, но «"отвлекся" и не завершил начатое».

Источник: «Медиазона», Советский районный суд Улан-Удэ

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