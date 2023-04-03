Соратники Навального обнаружили возле предполагаемой резиденции Путина в Красной поляне комплекс ПВО

Команда Алексея Навального обнаружила возле предполагаемой секретной резиденции Владимира Путина под Сочи зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Об этом сообщается в ютуб-канале Навальный LIVE.

В километре от установки в Красной поляне находится комплекс зданий, среди которых — шале «Ачипсе». О его существовании в 2014 году сообщил журналист Андрей Мальгин, а в 2021-м издание «Собеседник» рассказало об интерьерах резиденции. На ее территории есть вертолетная площадка и частный подъемник. В ФБК отмечают, что там Путин катается на лыжах.

Площадь шале составляет 3800 квадратных метров. Там четыре этажа, два из них подземные. В резиденции есть подсобные комнаты для персонала, спа-комплекс, несколько спален, гостиная и помещение, обозначенное на плане здания как «кухня ФСО».

После Олимпиады 2014 года рядом с «Ачипсе» построили еще один дом площадью в 8300 квадратов.

Ранее комплексы ПВО «Панцирь-С1» также появились рядом с официальными резиденциями президента на Валдае и в Ново-Огарево.

Источник: Навальный LIVE

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