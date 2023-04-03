На депутата из Красноярска составили протокол о «дискредитации» армии за то, что он назвал отступление россиян из Херсона «испанским стыдом» 

В отношении депутата горсовета Красноярска Игоря Гринева завели административное дело о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). На карточку дела на сайте Железнодорожного суда обратило внимание издание Ngs24.ru.

Депутат рассказал журналистам, что прокуратура усмотрела «дискредитацию» в его прошлогоднем посте во «Вконтакте». В нем Гринев возмутился оставлением российской армией Херсона.

«Сегодня Путин и Шойгу сдают Херсон. Зачем туда приходили, ущербные? Для зачистки прорусского населения. Испанский стыд», — написал тогда депутат, передает «Медиазона». Гринев уверен, что на него кто-то донес в прокуратуру.

«Нынешние власти не устраивает моя позиция, как человека и депутата горсовета. Это дело — лишь часть давления, которое на меня оказывают», — сказал он изданию Ngs24.ru. Депутат связывает происходящее с конфликтом с его коллегой по горсовету — единороссом Вячеславом Дюковым. Тот написал во «Вконтакте», что Гринев изображает из себя «жертву политических репрессий». В ответ депутат вызвал Дюкова на поединок.

Гринев и раньше критиковал российские власти. Например, в ноябре коммунист написал во «Вконтакте»: «Сегодня стало известно, что по просьбе турок Путин сдает и Кинбурнскую косу уже на левом берегу Днепра. ДНИЩЕ!!! "Великий стратег", которого имеют все кто пожелает, от турок до таджиков».

Источники: Ngs24.ru, «Медиазона»

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