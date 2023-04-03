Художника из Екатеринбурга признали виновным в вандализме и приговорили к ограничению свободы из-за надписей «Путин хуйло» и «No war»

Мировая судья судебного участка №8 Кировского района Екатеринбурга Екатерина Ушакова приговорила уличного художника Леонида Черного к шести месяцам ограничения свободы. Его признали виновным в вандализме по политическим мотивам (часть 2 статьи 214 УК). Об этом сообщает издание It’s my city.

Настоящее имя Черного — Егор Ледякин. Он и его адвокат еще не решили, будут ли они обжаловать приговор. Наказание предполагает, что Ледякину нельзя будет выезжать за пределы Екатеринбурга, переезжать с нынешнего места жительства, участвовать в массовых мероприятиях и выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, если это не связано с работой. Кроме того, художнику нужно будет два раза в месяц отмечаться в полиции.

Ледякина задержали на улице 18 марта. Полицейские нашли у молодого человека баллончики с краской и наклейки со словами «Груz 200» и «ПиZдец». В отделении у Ледякина отобрали стикеры и телефон, а затем избили.

«Ударили ребром ладони в челюсть раз пять. Следов не осталось. Потребовали отдельный кабинет, где нет камер. Начался допрос. На каждую просьбу адвоката — один удар. Донесли до меня мысль, что адвоката не будет», — рассказывал он журналистам.

В итоге на художника составили протокол о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и дали ему пять суток ареста. По словам Ледякина, по дороге в спецприемник силовики угрожали ему, что заставят целовать украинский флаг из-за его антивоенной позиции.

В тот же вечер в отношении Ледякина возбудили уголовное дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК). Затем его несколько раз переквалифицировали и в итоге остановились на статье о вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК).

В мае 2022-го следствие провело лингвистическую экспертизу наклеек, с которыми задержали Ледякина. Эксперты не нашли в стикерах оскорблений и этот эпизод из дела убрали. Затем Ледякину в качестве преступления вменили антивоенные надписи, которые он якобы сделал баллончиком на стене жилого дома и продуктового ларька. По версии следствия, художник написал «Путин хуйло» и «No war».

Адвокат молодого человека Наталья Новикова в суде настаивала, что надписи появились задолго до 17 марта и их сделал не ее подзащитный. Тем не менее, судья встала на сторону обвинения. Ущерб от действий художника оценили в 1300 рублей.

Прокурор запрашивал для Ледякина два года ограничения свободы.

Ранее художника штрафовали по статье о самовольном нанесении надписей и рисунков. В 2021-м он повесил на остановке большой стикер, на котором был изображен тюбик клея с надписью «Клеймо мент».

Источник: It’s my city (2)

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