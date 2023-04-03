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«Бодр, во время разговора много шутил»: члены ОНК посетили журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО

22:11 • 03.04.2023

Члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает «Интерфакс». 

В ОНК заявили, что жалоб на содержание в изоляторе у журналиста нет, он «бодр» и во время разговора много шутил. 

Сейчас Гершкович находится в «карантинной» двухместной камере в одиночестве. «Появиться сосед может лишь после получения отрицательного теста на наличие коронавируса», — сказали в ОНК. Там добавили, что питание журналиста «соответствует установленным нормам». 

Эвана Гершковича подозревают в шпионаже в пользу США. 29 марта его задержали в Екатеринбурге, а 30-го — арестовали до 29-го мая. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Корреспондент The Wall Street Journal приехал в Екатеринбург, чтобы написать текст о ЧВК Вагнера. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков настаивают, что журналиста «взяли с поличным». Американская сторона требует его немедленного освобождения. 

The Wall Street Journal сообщала, что российские спецслужбы давно следили за Гершковичем. Сам он предполагал, что его телефон прослушивался.

Источник: «Интерфакс»  

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