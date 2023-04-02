Журналисту «Ротонды» начали поступать угрозы. Он пытался взять интервью у бывшей сотрудницы медиаструктур Евгения Пригожина

Корреспонденту петербургского издания «Ротонда» Серафиму Романову начали поступать угрозы после того, как он попытался взять интервью у Ксении Парфеновой — бывшей сотрудницы медиахолдинга Пригожина, которая недавно уехала в Испанию. Об этом сообщает «Ротонда».

30 марта издание рассказало о Ксении Парфеновой, которая до последнего времени занимала должность главного редактора издания «Политика сегодня», которое принадлежит медиагруппе «Патриот» Евгения Пригожина. Парфенова проработала в структурах главы ЧВК Вагнера около 10 лет, а недавно уехала в Испанию, получив студенческую визу.

Сама журналистка писала в соцсетях, что не была уверена в получении визы, так как когда она подавала на нее документы, Евросоюз ввел против «Патриота» санкции. Тем не менее, сейчас она находится в Европе и «учится испанской расслабленности».

Перед тем, как «Ротонда» опубликовала этот материал, журналист издания Серафим Романов уточнил у Парфеновой, не хочет ли она дать интервью. Ксения ответила, что намерена приостановить «любые взаимоотношения со СМИ».

После публикации материала Романову начали поступать угрозы от неизвестных. В пригожинских телеграм-каналах стал распространяться скриншот его переписки с Парфеновой. При этом, как утверждает «Ротонда», Романову приписываются слова, которые он не говорил.

Кроме того, однотипные комментарии с оскорблениями и угрозами также оставляют сотрудники «фабрики троллей» Пригожина — под постами «Ротонды» в соцсетях. Сама Ксения Парфенова переименовала свою страницу в инстаграме и ограничила к ней доступ.

Источник: «Ротонда»

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