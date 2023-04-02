Военный оставил место службы, чтобы помочь отцу с алкогольной зависимостью. Суд приговорил его к пяти годам колонии-поселения

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Илью Геращенко к пяти годам колонии-поселения за оставление воинской части (части 3 и 5 статьи 337). На карточку на сайте суда обратила внимание «Медиазона».

По версии следствия, еще до объявления мобилизации, 13 сентября, Геращенко не явился на службу после отпуска и вплоть до 31 января «проводил время по своему усмотрению». Сам военный утверждал, что в мае 2022 года у него умерла мать, после чего у отца началась алкогольная зависимость.

Во время отпуска Геращенко узнал о проблеме отца и решил остаться с ним, чтобы оградить его от злоупотребления спиртным. Все это время мужчина жил с отцом, а в январе сам явился в военную комендатуру.

Ранее Омский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к 1,5 годам колонии-поселения за несвоевременное возвращение из отпуска. Гаврилов объяснил, что ездил на похороны матери и задержался дома, чтобы поддержать отца. Суд счел это смягчающим обстоятельством.

Источник: Майкопский гарнизонный военный суд, «Медиазона»

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