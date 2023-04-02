Власти Армении не будут арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда

Армения не планирует выдавать Владимира Путина Международному уголовному суду в случае его визита в страну. «У правящей партии и команды нет такого намерения и желания», — сказал вице-спикер местного парламента Акоп Аршакян. Его слова приводит агентство «Арменпресс».

Ранее Конституционный суд Армении признал Римский статут МУС соответствующим Конституции страны.

Аршакян заявил, что накануне Ереван подписал «с другой страной» соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на двусторонние отношения государств. «Такое урегулирование может быть и с Россией», — добавил он.

«Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией», — сказал Акоп Аршакян.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей в Россию.

Предполагалось, что из-за этого Путин и Львова-Белова не смогут выехать на территорию стран, признающих решения Международного уголовного суда, в том числе в Армению.

Источник: «Арменпресс»

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