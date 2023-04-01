Группу «Сплин» убрали с афиши рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирске — после жалобы главы местного «Союза отцов»

Группа «Сплин» исчезла с афиши и пропала из списка участников фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирске. Незадолго до этого отменить выступление музыкантов потребовал глава «Союза отцов Новосибирской области» Сергей Майоров.

Саму группу об отмене выступления не уведомляли, рассказал менеджер музыкантов Дмитрий Демидкин. «У нас договор на выступление с организаторами подписан, никакой дополнительной официальной информации нам пока не поступало», — сказал он журналистам портала НГС.

30 марта глава «Союза отцов» написал в группе организации во «Вконтакте», что лидер группы «Сплин» Александр Васильев «показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает». «Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?», — возмущался Сергей Майоров.

По его мнению, предоставлять площадку подобным исполнителям «недопустимо». Организаторы фестиваля пока никак не прокомментировали изменение афиши.

«Ветер Сибири» пройдет под Новосибирском с 11 по 13 августа. Среди выступающих там музыкантов значатся Вадим Самойлов, Найк Борзов и Владимир Кузьмин, а также группы «Ария», «Субкультура», «Чиж & Co» и другие.

В августе 2022 года, выступая на фестивале «Чернозем» под Воронежем, Александр Васильев со сцены поддержал уехавших из России артистов и посвятил им песню «Выхода нет». После этого выступление «Сплин» отменили в Москве.



Источники: НГС, «Союз отцов Новосибирской области»

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