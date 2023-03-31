Водители в Ростовской области застряли в 16-часовой пробке. У них кончается вода, еда и топливо

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области парализовало из-за метели 30 марта. По сообщению губернатора Василия Голубева, пробка достигала 60 км. Люди жалуются на отсутствие пищи и воды.

Люди провели в автомобилях ночь, у некоторых была летняя резина. Вдоль трассы МЧС развернуло 8 пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения. Эвакуировано 65 человек. Спасателям пришлось срезать отбойники, чтобы водители могли развернуть автомобили и уехать обратно.

Но помощь смогли получить не все. По данным 161.ru, застрявшую на трассе женщину с низким процентом заряда на телефоне якобы заблокировали в канале губернатора Голубева после сообщения о том, что она замерзает в машине.

Также к журналистам «7х7» обратилась семья, стоявшая в пробке на трассе 60К-30 в районе станицы Владимировской. Они сообщили, что у них кончается вода, еда и топливо, при этом никаких волонтеров и помощи нет. МЧС пускает только по главной трассе, а про другие дороги «словно забыли».

Источники: Василий Голубев, «7х7», 161.ru

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