В России впервые после начала войны возбудили уголовное дело о непредотвращении нападения ВСУ. Обвиняемым офицерам грозит до 10 лет колонии

Два российских офицера стали фигурантами уголовного дела о нарушении правил боевого дежурства, которое привело к «внезапному нападению» Украины на Россию (часть 2 статьи 340 УК). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщают «Коммерсантъ» и «Медиазона».

Один из офицеров обвиняется в том, что он не организовал необходимое прикрытие воздушного пространства системами ПВО, из-за чего «в связи с ракетным обстрелом ВСУ военных в Белгородской области» погибли семь военнослужащих, пишет «Коммерсантъ». 43 человека были ранены, а также была уничтожена техника на сумму 89 миллионов рублей.

«Медиазона» отмечает, что офицера зовут Дмитрий Дмитраков. Его арестовали в мае 2022 года.

Второй обвиняемый по статье о нарушении правил боевого дежурства — Анатолий Бондарев. «Медиазона» сообщает, что его арестовали в ноябре прошлого года. Подробностей о его деле нет.

Из сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга следует, что Бондарев и Дмитраков проходят по одному уголовному делу.

Также они оба также обвиняются в превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК). По этой статье офицерам также грозит до 10 лет заключения.

Источники: «Коммерсантъ», «Медиазона», объединенная пресс-служба судов Петербурга

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