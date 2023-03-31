В Италии заблокировали чат-бот GPT и пригрозили его создателям штрафом в 20 миллионов евро — из-за утечки персональных данных

Итальянское ведомство по защите персональных данных (GPDP) ограничило использование чат-бота ChatGPT на территории страны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Причиной стала утечка данных пользователей, которая произошла 20 марта. По информации итальянского регулятора, OpeAI не смогла обеспечить конфиденциальность платежных данных и разговоров некоторых юзеров чат-бота.

В сообщении GPDP говорится, что американская компания OpeAI, создавшая ChatGPT, нарушает законы ЕС о конфиденциальности: у нее якобы нет правовых оснований для массового сбора и хранения персональных данных. Кроме того, в чат-боте, предназначенном для пользователей старше 13 лет, нет фильтров проверки возраста, обнаружили специалисты итальянского регулятора. Из-за этого несовершеннолетние могут получать ответы, «абсолютно несоответствующие их степени развития и самосознания».

У OpenAI есть 20 дней, чтобы принять меры, иначе ей выпишут штраф в 20 миллионов евро или 4% от годового мирового оборота.

Ранее создатель Tesla и Space X Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и еще более тысячи IT-специалистов подписали открытое письмо с просьбой приостановить разработки систем искусственного интеллекта мощнее, чем GPT-4. Они сослались на «опасность для общества», которую представляют такие сервисы, из-за отсутствия должного контроля за ними.

Европол выпустил предупреждение о мошенниках, которые используют чат-боты с искусственным интеллектом, включая ChatGPT, для совершения киберпреступлений.



Источник: GPDP, Европол

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