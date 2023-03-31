Семена Слепакова проверяют по статье о «дискредитации» армии. Ранее он записал песню с критикой войны в Украине

В отношении артиста Семена Слепакова идет полицейская проверка по статье о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, поводом стала песня, в которой критикуется военная агрессия России в Украине.

В конце января в сети появилось видео, на котором Слепаков исполняет песню «Колыбельная». Она написана от лица матери, которая обращается к младшему сыну. В песне поется, что его средний брат уехал в Европу и работает в IT: «А твой средний брат стал, Ванюша, предателем, боже его грешного спаси и прости».

Старший брат, по сюжету, ушел воевать по контракту и погиб. «Скоро мы ему установим оградку и красивый памятник мэр обещал», — поет Слепаков.

В песне есть такие строчки: «Баю-бай, все враги подохнут, а мы попадем в рай» и «баюшки-баю, ничего нет лучше смерти в бою».

После публикации видео члены Фонда защиты национального исторического наследия обратились в Следственный комитет и попросили проверить Слепакова по статье о «дискредитации» российской армии.

Сам музыкант сейчас находится за пределами России. На ближайшее время у него запланированы выступления в Европе.

Источник: ТАСС

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