С начала войны в Украине погибли как минимум 18023 российских военных. Около 1300 — за последние две недели

Согласно исследованию «Медиазоны» и «Би-би-си», подготовленном по открытым источникам, на войне с Украиной погибли минимум 18023 российских военных, из которых около 1300 — за последние две недели.

При подсчетах учитывались только те случаи, когда личность погибших можно установить. Источниками служили посты родственников, новости в региональных СМИ и сообщения местных властей. Реальное количество погибших, попавших в плен и без вести пропавших, неизвестно.

Наибольшие потери приходятся на заключенных, завербованных из колоний ЧВК «Вагнер». «Медиазона» и «Би-би-си» смогли установить имена 2259 мужчин. Их данные установить оказалось легче всего — российские суды публикуют большую часть приговоров с фамилией и инициалами подсудимых.

Особенно большой всплеск потерь среди заключенных пришелся на конец 2022 года и начало 2023. Это объясняется тем, что из них формировали «штурмовые группы» для атаки на украинские позиции под Бахмутом.

Также большое количество убитых отмечается в мотострелковых войсках — 2110 человек.

Потери среди других подразделений растут не так быстро. СМИ смогли подтвердить гибель как минимум 1670 мобилизованных. Издания подчеркивают, что погибших мобилизованных может быть больше, потому что факт мобилизации иногда скрывается.

Больше всего погибших оказалось из Свердловской и Челябинской областей, Башкирии, Бурятии и Дагестана. В Краснодарском крае чаще удается отследить погибших потому что местные волонтеры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных.

Известно также о 130 случаях гибели военных пилотов. Потери среди летчиков, по информации изданий, особенно критичны для армии: подготовка одного пилота фронтовой авиации первого класса занимает 7-8 лет и стоит около 3,4 миллионов долларов.

В регулярных частях армии погибают мужчины в возрасте от 21 до 23 лет. Добровольцы и мобилизованные значительно старше: по своему желанию едут на войну чаще всего после 30 лет, а мобилизуют в основном тех, кто старше 25.

Источник: «Медиазона», «Би-би-си»

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