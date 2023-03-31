МФТИ отказался от идеи сделать китайский вторым обязательным для изучения языком вместо французского, немецкого или испанского

Администрация Московского физико-технического института решила не обязывать студентов изучать китайский язык в качестве второго иностранного. Об этом говорится на сайте учреждения.

«Совместная со студенческим сообществом выработка консолидированного мнения по форматам и объемам преподавания зашла в тупик. Для того чтобы не завязнуть в обсуждениях, а главное, не затягивать переходный период и дать студентам возможность изучать иностранные языки на традиционно высоком для Физтеха уровне, мы приняли решение вернуться к классической для МФТИ программе преподавания иностранных языков, которая реализовывалась в институте до 1 сентября 2021 года», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

При этом администрация МФТИ по-прежнему считает решение внедрить китайский язык в качестве второго обязательного «современным и перспективным».

Ранее из учебной программы института убрали занятия по французскому, немецкому и испанскому языкам. Студентам предлагали записаться на английский или китайский. Причем на группы китайского записываться принуждали — из-за небольшого количества желающих.

Учащиеся выступили против этого нововведения. Студсовет создал соответствующую петицию.

Источник: МФТИ

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.