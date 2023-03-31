Губернатор Тульской области мог уговорить мать Маши Москалевой забрать дочь к себе

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин мог настоять на том, чтобы мать забрала Машу Москалеву из приюта. Об этом заявляет адвокат Дмитрий Захватов.

По словам Дмитрия Захватова, дело отца-одиночки Алексея Москалева «раскручивается» по инициативе губернатора Дюмина. Захватов призвал «не читать сказки» про то, что якобы Москалев запрещал общаться своей дочери с матерью.

Также адвокат Захватов отметил, что Дюмин «перегнул палку» по делу Москалевых, а теперь пытается «выкрутиться из ситуации» и «замылить» свое «циничное злодеяние по отношению к нормальной и благополучной семье». По этой причине он, по словам Захватова, уговорил мать Маши забрать ее к себе.

Ранее стало известно, что на последнем судебном заседании с участием Москалева в зале присутствовали люди в камуфляжной форме с медалями из организации ветеранов «Пламя». Совет этой организации возглавляет Ринат Гильмияров, который в 2022 году был награжден медалью ордена «за заслуги перед Отечеством» губернатором Дюминым лично. Офис организации «Пламя» находится на Красной площади в центре Тулы.

Источник: Дмитрий Захватов, «Можем объяснить»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.