Госуслуги отключили кнопку «удалить аккаунт». Ранее в Генштабе заявили о планах рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва

На Госуслугах теперь нельзя удалить аккаунт — с сайта пропала соответствующая кнопка. Редакция «Холода» убедилась, что на сайте сервиса больше нет вкладки с инструкцией по удалению учетной записи, хотя в поисковой выдаче гугла она осталась. Техподдержка Госуслуг отмечает, что удалить аккаунт можно только через личное обращение, пишет «Медуза».

Ранее представитель российского Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что во время весеннего призыва, который начнется 1 апреля, военкоматы будут рассылать повестки как «по старинке», так и в электронном виде.

При этом в действующей версии Федерального закона о воинской обязанности говорится, что россияне, подлежащие призыву, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку. Об электронных повестках там речи не идет.

Источники: Госуслуги, «Медуза», Минобороны, ФЗ о воинской обязанности