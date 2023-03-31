ФБК включил бизнесменов Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана в список «коррупционеров и разжигателей войны»

Фонд борьбы с коррупцией пополнил «Список 6000», в который входят «коррупционеры и разжигатели войны». В него включили совладельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана.

Решение прокомментировал директор ФБК Иван Жданов. «Реально в какой-то момент ошибочно показалось, что с этим решением можно немного подождать и вот-вот Фридман и Ко встанут на сторону добра, что они смогут стать ярким примером людей, которые перешли на сторону добра, осуждая войну и заявляя о своей позиции, никаких антивоенных действий. Но, к сожалению, на второй год войны они так и не подобрали четких слов», — написал он.

Также Жданов вспомнил продажу Фридманом и его соратниками доли в нефтяной компании ТНК-BP «Роснефти» во главе с Игорем Сечиным. Эта сделка, по заявлению Жданова, не могла проходить без личного контроля Владимира Путина. «Поэтому у меня мало сомнений, что Фридман сотрудничал с Игорем Сечиным и имел контакты с Владимиром Путиным», — заключил Жданов.

Ранее выяснилось, что Леонид Волков, занимавший пост председателя совета директоров ФБК, поставил подпись под обращением с просьбой снять санкции с совладельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. После этого Волков заявил что «допустил ошибку» и покинул пост.

Источник: Meduza

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