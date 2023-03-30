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Вернувшийся с войны вагнеровец, на которого жаловались односельчане, подозревается в убийстве женщины в Кировской области. До этого полиция обещала отправить его к месту службы 

18:14 • 30.03.2023

Жители села Новый Бурец жаловались в полицию на вернувшегося с войны бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Россомахина. В полиции обещали отправить его обратно к месту службы 28 марта. 29 марта Россомахин стал подозреваемым в убийстве женщины. 

Неоднократно судимый 28-летний Иван Россомахин на момент вербовки в ЧВК Вагнера отбывал свой последний срок, за убийство ему дали 14 лет. 

21 марта Россомахин вернулся в село Новый Бурец на время отпуска. Через несколько дней жители села начали жаловаться на него журналистам и главе местной полиции. По их словам, мужчина пил, ходил по селу с ножом, топором, вилами и угрожал убийством. 

Начальник полиции Вятскополянского района Вадим Варанкин на встрече с жителями поселка заявил, что было ожидаемо, что Россомахин «будет чудить». Варанкин заверил, что Россомахина задержали по административной статье, а 28 марта отправят к месту службы на поезде, потому что он заключил новый контракт с ЧВК «Вагнер».

Отпуск у Россомахина был, по словам Варанкина, до начала мая, но полиция смогла договориться с ним на более ранний отъезд. 

«До тех пор пока он здесь, у меня сотрудники будут находиться здесь круглосуточно. Потому что от этого отморозка можно ожидать что угодно. Мы это все адекватно понимаем», — заверил Варанкин жителей поселка. Также он добавил, что никого «в обиду не дадут». 

29 марта житель соседнего города Вятские Поляны обнаружил в доме труп своей матери. На теле женщины были ножевые ранения и признаки избиения. По подозрению в убийстве задержали Ивана Россомахина. Как передает «BAZA», Россомахин явился с повинной.

Источник: «Омутнинские Вести», «BAZA»

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