Российский суд оштрафовал мужчину за фотографии с митинга, который прошел за границей

Моздокский районный суд в Северной Осетии оштрафовал по статье о «дискредитации» армии Владимира Загалова, который с сентября 2022 года живет в Тбилиси.

Дело Владимира Загалова суд рассмотрел 27 марта без его участия. Полиция и суд знали, что Загалов уехал в Грузию, поэтому мужчину «проинформировали» о заседании через супругу, пишет «Кавказский Узел» со ссылкой на постановление суда. Мужчине назначили 30 тысяч рублей штрафа.

Поводом для возбуждения дела стали фотографии с митинга в Тбилиси, которые мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Мужчина «фотографировался на фоне других участвующих в митинге лиц, выражая протест» и «подрывая доверие к проведению специальной военной операции», говорится в постановлении. Фотографии обнаружили сотрудники центра «Э».

Источник: «Кавказский Узел», «Кавказ.Реалии»

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