Raiffeisen Bank может продать российскую «дочку» «Сбербанку». Это один из немногих российских банков, не попавших под санкции и не отключенных от SWIFT

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продаст российскую «дочку» «Райффайзен». Об этом сообщил глава группы Йоханн Штробль. По его словам, RBI изучает возможные сделки, которые могут привести к продаже или выделению российского бизнеса из группы.

Штробль также сказал, что группа будет сокращать свой бизнес в России, но рассматривает вариант оставить некоторых банковских подразделений в России, чтобы сохранить свою банковскую лицензию. По его словам, банк свел варианты продажи к двум «жизнеспособным» потенциальным покупателям и в ближайшие недели планирует оценить возможность заключения сделки. The Bell напоминает, что ранее сообщалось о возможном обмене российских активов на бизнес Sberbank Europe со штаб-квартирой в Вене.

«Райффайзен» — один из немногих российских банков, не попавших под санкции и не отключенный от SWIFT. На него приходятся до 50% платежей между Россией и другими странами. The Bell отмечает, что переход во владение «Сбербанка» сразу лишит «Райффайзен» этого преимущества.

Источники: Reuters, The Bell, Financial Times

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