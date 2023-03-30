На политолога Аббаса Галлямова возбудили уголовное дело о «фейках» после интервью украинским журналистам

Уголовное дело на Аббаса Галлямова возбудили 18 января. Стало известно, что причиной послужило его интервью украинским журналистам, в котором нашли «фейки» про армию.

Интервью, которое дал Галлямов, опубликовали 9 апреля 2022 на ютуб-канале «Гроші». Как следует из постановления о возбуждении дела, в интервью Галлямов распространил «заведомо ложную информацию» об убийствах гражданского населения в Буче и Краматорске.

10 февраля 2023 года Галлямова внесли в реестр «иноагентов», а 17 марта объявили в розыск без уточнения статьи, по которой он разыскивается.

Аббас Галлямов живет за границей. «Как политтехнолог я понимаю, что это хорошая реклама», — прокомментировал Галлямов возбуждение уголовного дела телеграм-каналу «Можем объяснить».

В 2008−2010 годах Галлямов работал над публичными выступлениями правительства России и был спичрайтером Владимира Путина. С 2010 по 2014 год работал замруководителя администрации президента Республики Башкортостан. С 2018 по 2020 год сотрудничал с ЦИК и партией «Новые люди». Сейчас он выступает спикером и экспертом для независимых медиа.

Источник: «Сетевые Свободы», «Можем объяснить»

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