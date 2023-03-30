Поддержать
Новости

На политолога Аббаса Галлямова возбудили уголовное дело о «фейках» после интервью украинским журналистам

22:48 • 30.03.2023

Уголовное дело на Аббаса Галлямова возбудили 18 января. Стало известно, что причиной послужило его интервью украинским журналистам, в котором нашли «фейки» про армию. 

Интервью, которое дал Галлямов, опубликовали 9 апреля 2022 на ютуб-канале «Гроші». Как следует из постановления о возбуждении дела, в интервью Галлямов распространил «заведомо ложную информацию» об убийствах гражданского населения в Буче и Краматорске.

10 февраля 2023 года Галлямова внесли в реестр «иноагентов», а 17 марта объявили в розыск без уточнения статьи, по которой он разыскивается. 

Аббас Галлямов живет за границей. «Как политтехнолог я понимаю, что это хорошая реклама», — прокомментировал Галлямов возбуждение уголовного дела телеграм-каналу «Можем объяснить». 

В 2008−2010 годах Галлямов работал над публичными выступлениями правительства России и был спичрайтером Владимира Путина. С 2010 по 2014 год работал замруководителя администрации президента Республики Башкортостан. С 2018 по 2020 год сотрудничал с ЦИК и партией «Новые люди». Сейчас он выступает спикером и экспертом для независимых медиа.

Источник: «Сетевые Свободы», «Можем объяснить»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»