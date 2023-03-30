Поддержать
Новости

Из компании NtechLab, создавшей технологию распознавания лиц, ушли основатели. Это произошло из-за разногласий по поводу дальнейшей работы в России

19:32 • 30.03.2023

Основатели NtechLab Александр Кабаков и Артем Кухаренко ушли из компании. Это случилось из-за разногласий по поводу работы в России. Компания известна созданием системы распознавания лиц. 

О своем решении они рассказали Reuters. Причиной возникших разногласий стал вопрос о дальнейшей судьбе компании. Создатели хотели, чтобы NtechLab прекратила всю работу в России и вывезла сотрудников из страны. Руководство компании хотело продолжать работать в России. Среди владельцев компании с 2018 года числится холдинг «Ростеха».

По словам основателей компании, они начали обсуждения прекращения проектов в России после отравления Алексея Навального в августе 2020 года. 

«Стало ясно, что страна движется к катастрофе, хотя никто представить себе не мог, что страна начнет войну», — рассказал журналистам Reuters Артем Кухаренко. 

Кухаренко и Кабаков находятся не в России. Один из основателей компании покинул страну в декабре 2021 года, второй — в марте 2022 года. В интервью Reuters они заявили, что подписали петицию против войны.

Источник: Reuters

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»