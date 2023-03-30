Экс-главред медиа, принадлежащего Пригожину, уехала из России в Испанию. Она получила визу, несмотря на санкции

Ксения Парфенова, возглавлявшая редакцию издания «Политика сегодня» Евгения Пригожина, смогла получить визу в Испанию, несмотря на санкции. Их ввели против медиагруппы «Патриот», к которой относится СМИ.

По информации «Ротонды» со ссылкой на неназванного бывшего сотрудника холдинга, Парфенова стала главредом в издании «Политика сегодня» осенью 2022 года. Это произошло сразу после начала мобилизации, когда бывший главред уволился и «срочно уехал» в Казахстан.

В структурах Пригожина Парфенова работала с 2014 года и начинала с «фабрики троллей» в Ольгино. Получив должность главреда, по словам источника «Ротонды», Ксения Парфенова была «не в восторге» от работы но, как и все коллеги, «оправдывала себя тем, что везде так и вся журналистика такая».

В марте Парфенова написала заявление об увольнении и уехала в Испанию, о чем сообщила в своих соцсетях. На сайте «Патриота» она до сих пор указана как член координационного совета медиагруппы.

«В начале осени 2022 года мне из ниоткуда пришла в голову картинка: я в апельсиново-оранжевой толстовке с кудряшками сижу вот так на берегу в Барселоне (на тот момент у меня в гардеробе не было оранжевого, волос на голове для кудряшек — тоже, визы нет, денег на Барселону нет)», — пишет в соцсетях Ксения Парфенова.

В середине февраля 2023 года девушка подала документы на испанскую студенческую визу, предоставив справку с места работы. По словам Парфеновой, когда 25 февраля Евросоюз ввел санкции против группы «Патриот», она уже «мысленно попрощалась с картинкой». 1 Марта ее пригласили получить готовую визу. «Невероятно, но дали!», — удивлялась она.

В начале 2022 года Парфенова уже была за границей. Опубликовав фото из Турции она подписала: «Под этой яркой фоткой из солнечного Стамбула я хочу сказать, что я люблю свою страну и ненавижу государство».

Источник: «Ротонда»

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