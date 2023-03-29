«Войну начали с картиной, которая заставляла людей улыбаться». В Южно-Сахалинске закрасили портрет Земфиры 

Коммунальные службы закрасили портрет Земфиры, нарисованный на стене трансформаторной подстанции на улице Емельянова в Южно-Сахалинске. Там он появился в июле 2019 года. Видео с коммунальщиками, закрашивающими портрет, опубликовал телеграм-канал «Не ТВ».

В феврале 2023 года депутат Сахалинской областной думы от «Единой России» Александр Шарифулин опубликовал пост с портретом. «Эти люди годами разлагали умы подрастающего поколения трансляцией извращенных западных представлений о жизни, зарабатывали колоссальные состояния и не несли никакой ответственности», — написал он.

После записи Шарифулина жители города начали голосовать — оставить портрет или нарисовать другую картину, «в духе времени, в духе нашей страны и региона».

Заказчицей портрета была Жительница Южно-Сахалинска Елена. «Моя подруга переехала в новую квартиру и ее окна выходили прямо на это здание. Вид был очень депрессивный — типичная грязная стена, расписанная матами, заклеенная старыми рекламами. Поэтому я решила заказать граффити. Обратилась к ребятам из объединения художников», — поделилась она с журналистами «Сибирь.Реалии». За работу Елена заплатила около 30 тысяч рублей.

«В городе тысячи страшных заборов и стен, но войну начали с картиной, которая заставляла людей улыбаться. Каким озлобленным и зомбированным нужно быть, чтобы затевать такое», — заключила она.

Жительница отметила, что это не первый такой случай. «В городе было граффити с Семеном Слепаковым. Его закрасили уже давно. Причина все та же – чистка «авгиевых конюшен отечественной культуры», — пояснила она, ссылаясь на формулировку депутата Шарифулина.

Источники: «Не ТВ», Александр Шарифулин, Сибирь.Реалии

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.