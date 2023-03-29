Владимир Осечкин заявил, что приостанавливает программу помощи в эвакуации для тех, кто связан с российской армией и силовым структурами

Учредитель ассоциации New dissidents foundation, которая помогает покинуть Россию в случае политического преследования, заявил, что программа не будет действовать в отношении военных и силовиков

Причиной такого решения стало признание военного Павла Филатьева, которому помогал Осечкин, в военных преступлениях. Филатьев покинул ряды российской армии весной 2022 года и успел выпустить антивоенную книгу «ZOV 56». Команда Осечкина помогла ему выехать во Францию.

По словам Осечкина, Филатьев сбежал от его команды сразу после интервью шведскому журналисту Эрику де ла Регера. В интервью выяснилось, что Павел Филатьев знал, что задержанных им и его сослуживцами украинцах впоследствии расстреляли и повесили. До этого Филатьев утверждал что не знает, убил ли он кого-либо на войне, потому что был гранатометчиком и якобы снаряды летели очень далеко.

Филатьев, по словам Осечкина, сбежал до того как его книгу проверили на достоверность. Также он отказывался давать показания прокурорам и следователям Украины в посольстве в Париже, не захотел встречаться с украинским журналистом Владимиром Золкиным и нарушил обещание об отправке денег от продажи книги в поддержку Украины и ее пострадавших граждан.

«Согласно международному законодательству, причастным к военным преступлениям лицам не может быть предоставлено политическое убежище и международная защита. В соответствии с этим и вновь открывшимися обстоятельствами (в том числе признаниями самого Павла и раскрытым фактом его обмана) мы отзываем свое участие в данном деле и не можем каким-либо образом выступать в защиту Павла Филатьева», — заключил Осечкин.

Помимо этого, Владимир Осечкин рассматривает вопрос о сложении полномочий в качестве президента ассоциации New dissidents foundation. «Я готов нести ответственность за мои ошибки и хочу, чтобы мой негативный опыт помог другим избежать подобного», — написал он.

Источник: Gulagu.net

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