Суд в Оренбурге оправдал полицейских, которые избивали задержанного и угрожали ему изнасилованием

Центральный районный суд Оренбурга оправдал трех полицейских, которые избивали и угрожали изнасиловать 18-летнего задержанного Геннадия Швецова. Об этом сообщает Команда против пыток.

Евгений Стрелков, Асет Кулькушев и Данила Никульшин обвинялись по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК). Гособвинение запрашивало для каждого из них по 6,5 лет колонии. Силовики свою вину не признали и просили суд их оправдать. В итоге судья не нашел в их действиях состава преступления.

Геннадий Швецов обратился к Команде против пыток осенью 2021 года. Он рассказал, что утром 4 октября к нему в дом пришли неизвестные мужчины и представились сотрудниками полиции. Они отобрали у молодого человека телефон и не дали позвонить ни родственникам, ни адвокату. Полицейские без объяснения причин задержали Швецова и доставили его в ОВД, где он узнал, что его подозревают в краже телефона. Силовики били его и угрожали изнасилованием. Юноша свою вину отрицал.

«Пока я лежал на полу, сотрудники били меня ногами по спине. Оперативник велел мне раздеться. Я отказался. Он сказал, что будет "петушить", "поиграет в бутылочку со мной"», — рассказал Швецов правозащитниками.

По словам юноши, его избивали весь день. Пытки прекратились только под вечер, когда в отделение приехали его родственники и адвокат. Полицейские сказали, что произошла ошибка, и отпустили Швецова. Судмедэксперты зафиксировали на теле молодого человека множественные ссадины и кровоподтеки.

Руководитель оренбургского филиала Комитета против пыток Альбина Мударисова настаивает, что вина силовиков полностью доказана. Она заявила, что защита Швецова будет обжаловать оправдательный приговор.

Источник: «Команда против пыток»

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