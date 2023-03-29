«С милой рай в шалаше. К шалашу пусть доставит меня конвой»: Алексей Улюкаев выпустит сборник стихов, которые он написал в колонии

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев выпустит сборник стихотворений «Тетрадь в клетку», которые он написал в колонии. 500-страничная книга выйдет в продажу в начале апреля, сообщает РБК со ссылкой на главу издательства «Время» Бориса Пастернака.
Улюкаев посвятил сборник тем, кто «ждал и верил» в него. «Это совсем не тюремное бытописание. Поэт смотрит “поверх шконок”, в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла», — говорится в предисловии.
РБК приводит несколько отрывков из сборника:
****
…
Я надеюсь, пока дышу,
Я люблю, пока я живой.
С милой рай в шалаше. К шалашу
Пусть доставит меня конвой.
****
...
Снег растает — что с Запада, то и непрочно.
Влага высохнет.
Глина тверда, словно вера
Миллионов в зачатие непорочное ЭрЭфа от эСэСэСэРа.
****
Если слева закат Европы тебя слепит,
Если справа теснят раскосые богдыханы,
Если сверху течет арктических вод Аид,
Значит ты в России и будешь, давясь стихами,
Точно волчьей желчью, выкрикивать панегирик
Этой мерзлой почве, где панство не приживется,
Где всегда на ногах по четыре гири,
Где плюешь в колодец.
И все-таки пьешь из колодца.
Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года после того, как он получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина корзинку с колбасой и сумку с двумя миллионами долларов. Следствие пришло к выводу, что это была взятка. Сам Улюкаев настаивал, что не знал о наличии в подарке от Сечина денег. Тем не менее, его признали виновным в вымогательстве взятки в два миллиона долларов и приговорили к восьми годам колонии. В мае 2022-го Улюкаева освободили досрочно.
Источник: РБК
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