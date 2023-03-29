«С милой рай в шалаше. К шалашу пусть доставит меня конвой»: Алексей Улюкаев выпустит сборник стихов, которые он написал в колонии

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев выпустит сборник стихотворений «Тетрадь в клетку», которые он написал в колонии. 500-страничная книга выйдет в продажу в начале апреля, сообщает РБК со ссылкой на главу издательства «Время» Бориса Пастернака.

Улюкаев посвятил сборник тем, кто «ждал и верил» в него. «Это совсем не тюремное бытописание. Поэт смотрит “поверх шконок”, в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла», — говорится в предисловии.

РБК приводит несколько отрывков из сборника:

****

…

Я надеюсь, пока дышу,

Я люблю, пока я живой.

С милой рай в шалаше. К шалашу

Пусть доставит меня конвой.

****

...

Снег растает — что с Запада, то и непрочно.

Влага высохнет.

Глина тверда, словно вера

Миллионов в зачатие непорочное ЭрЭфа от эСэСэСэРа.

****

Если слева закат Европы тебя слепит,

Если справа теснят раскосые богдыханы,

Если сверху течет арктических вод Аид,

Значит ты в России и будешь, давясь стихами,

Точно волчьей желчью, выкрикивать панегирик

Этой мерзлой почве, где панство не приживется,

Где всегда на ногах по четыре гири,

Где плюешь в колодец.

И все-таки пьешь из колодца.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года после того, как он получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина корзинку с колбасой и сумку с двумя миллионами долларов. Следствие пришло к выводу, что это была взятка. Сам Улюкаев настаивал, что не знал о наличии в подарке от Сечина денег. Тем не менее, его признали виновным в вымогательстве взятки в два миллиона долларов и приговорили к восьми годам колонии. В мае 2022-го Улюкаева освободили досрочно.

Источник: РБК

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