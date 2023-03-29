Полиция пришла домой к родителям экс-главы воронежского штаба Навального Евгения Карпова

К родственникам бывшего главы штаба Навального в Воронеже пришли силовики. Сам Карпов эмигрировал в Грузию два года назад.

По словам Карпова, у родителей пытались узнать, не возвращался ли он из Грузии, где живут и чем занимаются его брат и сестра. Также сотрудники, стали спрашивать о других родственниках активиста и сказали, что их сын в розыске.

Ранее на Карпова завели уголовное дело о «дискредитации» армии из-за антивоенных постов и роликов, которые он выкладывал в рамках своего проекта «Ворнадзор».

«Им важно именно родственникам жизнь портить, чтобы они от этого устали и вместо 51-ой статьи сказали что-то про меня: что-то, что потом можно подшить в папочку и накатать уголовку. Пока что у них, судя по всему, не получается», — поделился Карпов.

В декабре 2022 года у родителей Карпова прошел обыск, в ходе которого силовики изъяли у них всю технику. Также полицейские спрашивали, смотрят ли они ролики сына.

Источник: Евгений Карпов, 7х7

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.