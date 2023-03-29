Первокурсница журфака МГУ предложила студентам написать письма российским военным в Украине

Студентам 1 курса факультета журналистики МГУ предложили написать письма российским военным, участвующим в боевых действиях в Украине. Об этом «Холоду» сообщила одна из первокурсниц, попросившая не упоминать ее имя.

По ее словам, с инициативой отправки писем на фронт выступила студентка первого курса Мария Агафонова. Она обратилась к одногруппникам в чате «Вконтакте», в котором, помимо студентов, есть представители администрации факультета.

«Друзья, мы можем по-разному относиться к решениям нашей власти и СВО, но есть данность: на передовой находятся простые люди. Такие же, как и мы с вами. Это чьи-то отцы, мужья, сыновья и братья. Им сейчас очень нужна моральная поддержка. Чтобы верить в завтрашний день и понимать: тем, кто в тылу, не всё равно. Я предлагаю вам написать письма для наших солдат», — написала Агафонова.

Студентка заявила, что берет на себя все организационные моменты, в том числе покупку конвертов. Она предложила однокурсникам написать письма для военных и отправить ей готовые файлы, которые она распечатает.

«Из рассказов ветеранов знаю точно: даже несколько простых слов — добрых пожеланий — по-настоящему согревают душу и дают силы жить дальше. Пусть и под свинцовыми тучами», — говорится в сообщении. — Написать весточку от руки и передать её в стенах факультета, конечно же, тоже можно. Так будет даже лучше, душевнее», — добавила Агафонова.

Студентка, которая рассказала «Холоду» об акции, утверждает, что она могла быть согласована с администрацией факультета, так как обычно попытки распространить через этот же чат любые другие объявления и предложения пресекаются. В пресс-службе факультета журналистики «Холоду» сказали, что не знают об акции: «К образовательной деятельности это не относится. Это инициатива, не идущая от преподавателей. Это не связано с учебным процессом».

В прошлом году с журфака МГУ отчислили двух студенток, которые осудили «патриотическую» акцию однокурсника в стенах факультета. 23 сентября Степан Антропов пришел а здание журфака в футболке с Z-символикой и флагом ЛНР. Другие учащиеся в соцсетях раскритиковали эти действия.

Декан журфака Елена Вартанова на своей странице во Вконтакте написала, что такая «враждебность» со стороны студентов факультета неприемлема, и добавила, что «публичное отрицание поддержки нашего государства, нашего флага недопустимы». На комиссии по отчислению двух студенток она заявила, что те «позорят вуз».

Источники: «Холод», Елена Вартанова

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