Олега Белоусова приговорили к 5,5 годам лишения свободы за сообщения о войне в чате во «ВКонтакте»

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным археолога Олега Белоусова в распространении «фейков» и призывах к экстремистской деятельности. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело против Белоусова возбудили из-за сообщения о войне в Украине. «Путин — предатель номер 1, разворовавший страну и военный преступник. А кто эти убийства начал? Путлер. Русскоязычные города Харьков и Мариуполь можно сносить?» — говорилось в сообщении в чате паблика «Питерские копатели».

На Белоусова написал донос его знакомый Сергей Чмыхун. «Дать ему продолжать эти бесчинства я конечно же не мог… сделал то что оставалось. Написал в органы», — прокомментировал скриншоты сообщений Белоусова Чмыхун у себя на странице.

Белоусов находится в СИЗО с июня 2022 года. Помимо лишения свободы его внесли в перечень террористов и экстремистов и запретили в течение пяти лет администрировать сайты в интернете.

Как передают «Сетевые Свободы», это первый приговор по делу о «фейках», вынесенный в Санкт-Петербурге. Помимо дела Белоусова будет рассмотрено еще семь подобных заявлений.

Источник: Сетевые Свободы, ЗАКС.РУ, МР7.ru

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.