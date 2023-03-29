Илон Маск, Стив Возняк и еще более тысячи предпринимателей призвали приостановить разработку искусственного интеллекта из-за «риска для общества»

Глава Space X Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и еще более тысячи предпринимателей и руководителей в сфере искусственного интеллекта подписали открытое письмо, в котором призвали лаборатории на шесть месяцев приостановить разработки систем ИИ мощнее, чем GPT-4. Они предлагают взять паузу до тех пор, пока не будут созданы общие протоколы безопасности. Текст письма опубликовала некоммерческая организация Future of Life.

«Усовершенствованный искусственный интеллект может изменить историю жизни на Земле, и им нужно управлять с особой тщательностью. К сожалению, такого уровня планирования и управления не существует, хотя в последние месяцы лаборатории искусственного интеллекта оказались вовлечены в неконтролируемую гонку по разработке все более мощных цифровых умов, которые не могут понять даже их создатели», — говорится в документе.

По словам авторов письма, деятельность систем искусственного интеллекта стало сложно прогнозировать и надежно контролировать. Предприниматели призывают независимых экспертов объединиться и разработать общие протоколы безопасности для дальнейшей разработки ИИ.

Открытое письмо также подписал соучредитель Skype Яан Таллинн, гендиректор Stability AI Эмод Мастак и писатель Юваль Ной Харари. Глава компании OpenAI Сэм Альтман документ подписывать не стал.

Американская OpenAI представила новую версию языковой модели с генеративным искусственным интеллектом GPT-4 в марте 2023 года. На ее базе работает ChatGPT, который может поддерживать разговор и отвечать на любые вопросы, подстраиваясь под нужды пользователя, обучаясь в режиме реального времени и используя большую часть накопленных человечеством знаний.

Источник: Future of Life

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