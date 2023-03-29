Гете-Институту заблокировали счета — после угроз Марии Захаровой

Немецкому культурному центру имени Гете заблокировали счета. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на два источника. По информации издания, студентам, которые оплатили курсы, банки возвращают деньги.

Один из собеседников The Insider сказал, что сотрудникам «строго-настрого запретили говорить» о блокировке счетов.

«Все очень подавлены, конкретный повод неизвестен, но читайте заявление Марии Захаровой по поводу Русского дома в Берлине», — сказал источник издания.

В конце января официальный представитель российского МИДа заявила, что Россия примет ответные меры, если Германия не прекратит ограничивать деятельность Российского дома науки и искусства в Берлине, также известного как Русской дом. Захарова напомнила, что счета культурного центра были заморожены в декабре прошлого года.

Гете-Институт — это неправительственная организация, созданная для популяризации немецкого языка и расширения международного культурного сотрудничества. Он был учрежден в Германии. Филиалы центра есть во многих странах. В России его отделения работают в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Источник: The Insider

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